В Химках одноногий инвалид на костылях самостоятельно почистил свой двор от снега

То, что коммунальщики во дворах подмосковных Химок, после недавно обрушившегося на Московскую область сильного снегопада, не частые гости, своим примером показал одноногий местный житель.

Местные жители засняли на видео, как инвалид на костыле и вооружившись лопатой убирает придомовую территорию. По словам автора ролика, выложившего его в местных пабликах, поступок мужчины достоин не просто уважения, скорее восхищения.

«Просто взял лопату и почистил. Вот вы осуждать только можете, а тут человек взял лопату и чистит снег от души для людей», - прокомментировал происходящее автор видео.

Через некоторое время инвалид, видимо для удобства, отбросил костыль и стал чистить двор от снега, стоя на коленях.

Напомним, дорожные службы Подмосковья готовы обеспечить безопасный проезд транспорта во время сильного снегопада. Об этом сообщили в областном Минтрансе.