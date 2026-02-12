Чиновники не должны быть нищими: Герман Греф предложил достойно платить «нелюбимым министрам»

Герман Греф выступил с инициативой реформировать систему оплаты труда государственных служащих. Выступая на Первом международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС, глава Сбербанка заявил, что текущий уровень доходов не позволяет работникам бюджетной сферы «вести элементарный не нищенский образ жизни». Об этом сообщает РБК .

По словам Грефа, стремление к обогащению — естественная черта человека, и «от этого никуда не деться». Однако, по его мнению, государство должно создать условия, при которых чиновник сможет удовлетворять базовые потребности легально. Банкир подчеркнул, что страх уголовной ответственности должен сохраняться, но он не будет работать, если у служащего нет финансовой подушки.

Греф обратил внимание на неравенство среди самих госслужащих. Состоятельные люди, приходя на должности, уже имеют запас прочности. У остальных такого ресурса нет. В этой связи он поставил под сомнение целесообразность найма коррумпированных и некомпетентных людей в расчете на то, что они приведут страну к процветанию.

Отдельно глава Сбербанка остановился на системе льгот. Он задался вопросом, зачем госслужащим такое количество преференций.

