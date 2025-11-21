«Чиновники отказали, но суд оказался справедливым»: бабушка погибшего бойца СВО доказала свое право на выплаты

В Новосибирской области бабушка погибшего участника специальной военной операции (СВО) добилась через суд права на получение социальных выплат после официального отказа чиновников. Об сообщили в Ленинском районном суде регионе.

Отмечается, что внук женщины, рядовой военнослужащий, погиб еще 30 июля 2024 года. Россиянка во время судебного заседания смогла документально подтвердить, что с 1995 по 2013 годы являлась фактическим опекуном своего внука.

Она предоставила доказательства своей опеки, включая совместные фотографии и видеоматериалы, квитанции об оплате коммунальных платежей, а также договоры на образовательные услуги.

Суд установил, что именно она занималась содержанием, воспитанием и образованием военнослужащего, сопровождала его посещения медицинских учреждений.

Рассмотрев все материалы дела, судья полностью удовлетворил исковые требования, официально признав женщину фактическим воспитателем погибшего участника боевых действий. Это судебное решение дает ей законное право на получение положенных социальных выплат.

Ранее сообщалось, что суд на Сахалине лишил жену погибшего бойца спецоперации всех выплат.