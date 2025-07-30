Чиновница десятилетие получала зарплату за невыполненную работу

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя собрания представителей Елховского района, которая почти десять лет получала зарплату, не появляясь на работе. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает sovainfo.ru.

За 10 лет ничегонеделанья на счет чиновницы поступило более двух миллионов рублей зарплатных выплат, которые она использовала в личных целях. Факт мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) вскрылся в ходе плановой проверки кадрового учета. Сейчас следствие устанавливает, каким образом удавалось так долго скрывать отсутствие сотрудника на рабочем месте.

Помимо уголовной ответственности, фигурантке предстоит полностью возместить незаконно полученные средства в бюджет. Прокуратура уже инициировала проверку в отношении руководителей учреждения, которые должны были контролировать исполнение должностных обязанностей сотрудниками. В районной администрации сотрудничают со следствием.

Ранее сообщалось, что сотрудница администрации скончалась после субботника в адскую жару.