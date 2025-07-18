Сотрудница администрации скончалась после субботника

В Грачевском муниципальном округе Ставропольского края сотрудница местной администрации Галина Степина скончалась после обязательного субботника, проводившегося в 30-градусную жару. Случай заинтересовал главный СК РФ, пишет Инфо24.

По данным МЧС, реальная температура воздуха 11 июля местами достигала 40 градусов. На субботник сотрудники вышли в 14:00, по сути в самый солнцепек. Через 20 минут после начала работ чиновнице стало плохо, и через час после госпитализации она умерла в больнице.

Галина Степина проработала в администрации более 20 лет. В официальном некрологе ее назвали «образцом профессионализма и преданности делу». Коллеги отмечают, что 56-летняя женщина всегда добросовестно относилась к обязанностям, включая внеурочные мероприятия.

Официальное заключение медиков указывает на острый панкреатит с осложнениями, однако сын погибшей Максим Степин категорически не согласен с этим диагнозом. По его словам, полгода назад мать проходила полное медицинское обследование, которое не выявило проблем с поджелудочной железой, зато подтвердило сердечные заболевания. По его версии, сердце не выдержало на фоне жаркой погоды.

Судебно-медицинский эксперт Юрий Кириленков, ознакомившись с документами, заявил о необходимости дополнительной проверки. Трудовая инспекция также заинтересовалась случаем.

Ранее сообщалось, что девочка умерла после жестокого нападения подростка в Домодедово.