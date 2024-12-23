Чиновница из жилищного подразделения Минобороны РФ попала под уголовное дело

Начальница структурного подразделения Центрального ЖКУ Минобороны России Ольга Бурлакова стала главным фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного Следственного комитета.

По версии военных следователей, федеральное государственное бюджетное учреждение заключило госконтракт со строительной компанией в 2018 году. В рамках соглашения предполагался масштабный ремонт сетей холодного водоснабжения в одном из военных городков Саратовской области. Однако на следующий год Ольга Бурлакова одобрила завершение ремонта, хотя оно было ненадлежащего качества. В результате на сетях произошло не меньше 10 аварий. Вред государству оценили на сумму свыше 27 млн рублей.

Ольгу Бурлакову привлекут к ответственности по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного контракта. В скором времени ей предъявят обвинение.

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