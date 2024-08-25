Чиновница во Львове показала средний палец во время исполнения гимна Украины

Чиновница Львовской областной военной администрации (ОВА) была вынуждена расстаться со своей работой после того, как выразила свое несогласие с призывом встать во время исполнения на улице гимна Украины. Видео довольно смелого поступка женщины попало в сеть и стало вирусным.

Инцидент произошел на одной из улиц в центре Львова. Женщина сидела на лавочке и читала книгу. Мимо проходили активисты, исполнявшие украинский гимн. На их призыв стоя слушать гимн горожанка показала неприличный жест в виде среднего пальца.

«Во Львове чиновница ОВА отказалась вставать во время исполнения гимна Украины, а в ответ на замечания показала неприличный жест», — пишет украинское издание «Страна.ua».

По данным украинских журналистов, женщина уже уволена из Львовской ОВА.

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