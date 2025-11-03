Чипсы выбыли, нори вошли: тюменские школьники сделали неожиданный выбор в еде
Mash: тюменские школы потратили ₽4 млн на пачки водорослей для детей
Фото: [Фото: istockphoto.com/Tetiana_Chudovska]
Общеобразовательные учреждения Тюмени закупили 100 тыс. упаковок сушеных морских водорослей нори. Общая стоимость закупки составила ₽4 млн. Поставки рассчитаны на 54 школы города, передает Лента.ру со ссылкой на Mash.
Цель закупки — заменить вредные продукты питания, такие как картофельные чипсы и сладкие закуски, на более полезные альтернативы. Сушеные водоросли будут использоваться в качестве перекусов для учеников на переменах.
Отмечается, что данная инициатива поддерживает федеральные рекомендации по улучшению питания в школах и снижению потребления продуктов с высоким содержанием соли и жиров.
