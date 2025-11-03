Чипсы выбыли, нори вошли: тюменские школьники сделали неожиданный выбор в еде

Общеобразовательные учреждения Тюмени закупили 100 тыс. упаковок сушеных морских водорослей нори. Общая стоимость закупки составила ₽4 млн. Поставки рассчитаны на 54 школы города, передает Лента.ру со ссылкой на Mash.

Цель закупки — заменить вредные продукты питания, такие как картофельные чипсы и сладкие закуски, на более полезные альтернативы. Сушеные водоросли будут использоваться в качестве перекусов для учеников на переменах.

Отмечается, что данная инициатива поддерживает федеральные рекомендации по улучшению питания в школах и снижению потребления продуктов с высоким содержанием соли и жиров.

