Число автобусных рейсов между Крымом и историческими регионами выросло

Между Крымом и историческими регионами расширили число автобусных рейсов до 21. Об этом сообщил «Крым 24».

Уточняется, что всего функционирует 14 разных маршрутов, также активно ведется работа по открытию новых маршрутов в исторические регионы. Так, в ДНР курсируют автобусы «Ялта – Мариуполь – Донецк», «Ялта – Донецк» и «Ялта – Харцызск», в ЛНР - «Севастополь – Горловка», «Севастополь – Стаханов», «Ялта – Стаханов», в Запорожскую область - «Симферополь – Бердянск», «Евпатория – Мелитополь», «Симферополь – Мелитополь», «Ялта – Мелитополь», в Херсонскую область — «Евпатория – Геническ», «Ялта – Геническ», «Симферополь – Скадовск», «Ялта – Скадовск».

Ранее сообщалось, что Республика Крым стала лидером по увеличению турпотока среди регионов РФ в этом году.