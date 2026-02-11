В Нижегородской области становится все меньше детей, которые растут за стенами казенных учреждений. Эта устойчивая тенмия — не просто сухая статистика, а результат последовательной политики, меняющей сотни судеб. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

На начало 2026 года в региональных детских домах проживало 480 ребят — сирот и тех, чьи родители лишены возможности о них заботиться. Цифра сама по себе обнадеживающая, особенно на фоне прошлых лет: годом ранее таких детей было 615, а в 2024-м — 530. Падение на 22% за год — значительный шаг вперед. Однако за этими процентами стоят две ключевые и взаимосвязанные тенденции. Во-первых, успешное семейное устройство: за 2025 год 176 воспитанников обрели новую семью — через усыновление, опеку или приемные родители. Во-вторых, что не менее важно, на 54% сократился поток новых детей, поступающих в систему. Если в 2024 году под надзор государства попали 373 ребенка, то в 2025-м — только 172. Это говорит о том, что работа ведется на опережение.

Такая динамика имеет глубокие последствия для всей социальной сферы региона. Снижение числа новых поступлений означает, что профилактическая работа с неблагополучными семьями становится эффективнее — детей все чаще удается сохранить в родной среде или оперативно передать родственникам. Увеличение темпов семейного устройства меняет и саму суть системы: детские дома постепенно перестают быть местом постоянного проживания, превращаясь во временные, реабилитационные центры. Это, в свою очередь, требует перестройки работы персонала, пересмотра программ подготовки детей к самостоятельной жизни и усиления поддержки уже состоявшихся приемных семей.

Таким образом, Нижегородская область планомерно движется от модели массового интернатного содержания к более гуманной и эффективной системе, где приоритетом является сохранение кровной семьи, а если это невозможно — максимально быстрое устройство ребенка в новую, домашнюю обстановку. Каждый процент снижения — это не просто «освободившаяся койка», а десятки детей, получивших шанс на обычное детство.

