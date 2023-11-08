Число ДТП с участием такси снизилось в Московской области
Фото: [Минтранс Подмосковья]
За 10 месяцев этого года в Подмосковье зафиксировали 179 ДТП, которые произошли по вине водителей такси, что на 8,7% ниже прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минтрансе.
«Число погибших уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Также отметим, что на 3,4% снизилось число раненых», — рассказали в ведомстве.
Чаще всего аварии происходили из-за превышения скорости, несоблюдения дистанции и неправильного перестроения. В министерстве призвали водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.