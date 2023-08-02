Число хулиганских звонков в Систему-112 Подмосковья снизилось почти на треть в этом году

Число хулиганских звонков в подмосковную Систему-112 за первые восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на тридцать процентов.

Хулиганскими считаются вызовы от граждан, которые звонят с целью пошутить или нагрубить оператору. К этой же категории относятся звонки от лиц, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которые не могут объяснить, зачем они позвонили в службу спасения, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ложные вызовы мешают работе операторов и занимают линии, по которым в момент хулиганского звонка пытаются дозвониться люди, которым на самом деле требуется помощь.

Если вызов будет расценен как хулиганский, то звонившему поступит обратный звонок с предупреждением об уголовной и административной ответственности за ложный вызов экстренных службы. При этом в Системе-112 подчеркнули, что никогда не блокируют номера злостных нарушителей, поскольку попросить о помощи, позвонив по номеру «112» может абсолютно любой человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что безопасность жителей региона является абсолютным приоритетом.