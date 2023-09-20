Число консультирований Главгосстройнадзора Подмосковья по запросу бизнеса увеличилось за год

С начала этого года сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья провели более 13 тысяч консультирований для представителей бизнеса — застройщиков, генподрядчиков и техзаказчиков, сообщили в ведомстве. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Чаще всего консультирования были посвящены вопросам организации государственного строительного надзора, соблюдения требований проектной документации и порядка обжалования действий должностных лиц. Большинство из них провели для бизнесменов из Одинцово, Мытищ, Раменского и Балашихи.

Отметим, что бизнес может воспользоваться цифровым сервисом Главгосстройнадзора региона «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности» на РПГУ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.