Число машин в пробках перед Крымским мостом перевалило за 2,5 тысячи

По состоянию на полдень 1 мая в пробках перед Крымским мостом стоят тысячи автомобилей. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на данные, полученные от телеграм-канала оперативной информации о ситуации на переходе. Судя по ней, пробки хоть и стали меньше, чем были с утра, но в них по-прежнему стоят тысячи машин.

«По состоянию на 12.00 в очереди со стороны Тамани находятся 2135 транспортных средств. Со стороны Керчи стоят 510 транспортных средств», — указано в микроблоге.

По оптимистичным прогнозам, пробка может исчезнуть через 2-4 часа, если ситуация стабилизируется.

До этого уже сообщалось, что в пробке к мосту в Крым стоит порядка полутысячи машин. Со стороны Крыма на тот момент затора не было. Такая ситуация наблюдалась еще в ночь на 1 мая.