Число мошеннических звонков в России может снизиться на 15% с 1 сентября

С 1 сентября в России ожидается значительное снижение количества мошеннических телефонных звонков. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила юрист Полина Гусятникова.

По оценке специалиста, число таких инцидентов осенью может сократиться на 15%. Это стало возможным благодаря внесенным изменениям н в федеральный закон «О связи», которые вступают в силу в указанный срок.

«Суть в том, что мошенники не смогут отправлять жертве сообщения, пока идет разговор. Это осложнит задачу. Ведь основная суть схем аферистов, чтобы жертва непрерывно находилась на связи», — сказала Гусятникова.

Согласно новым положениям, мобильные операторы лишатся возможности отправлять массовые сообщения без согласия пользователя во время телефонного разговора. Эта мера напрямую направлена против распространенных схем телефонных мошенников, которые часто используют SMS-уведомления для создания дополнительного давления на жертву в процессе разговора.

Как отметила Гусятникова, 90% мошеннических атак на россиян осуществляются через телефонные звонки, маскирующиеся под сообщения от финансовых организаций, служб доставки, почтовых операторов и государственных служб. Новая норма позволит потенциальным жертвам прерывать подозрительные звонки и анализировать происходящее.

