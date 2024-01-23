Число обращений граждан по вопросам состояния межпанельных швов уменьшилось в Подмосковье

Общество
Ремонт МПШ

Фото: [Ремонт МПШ/ГУСТ МО]

На прошлой неделе в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) поступило 112 обращений жителей Подмосковья состояния межпанельных швов и стыков стеновых панелей, это на 28% меньше, чем две недели ранее. Об этом сообщает Главное управление содержания территорий Московской области.

Больше всего снижение по данному показателю зафиксировали в Сергиевом Посаде, Люберцах, Коломне, Дмитровском округе и Электростали. Ни одного сообщения по этому поводу не пришло из Богородского округа, Бронниц, Егорьевска, Жуковского, Клина, Краснознаменска, Лобни, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского и Рузского.

«Управляющие организации обязаны проводить регулярные осмотры фасадов многоквартирных домов и устранять нарушения по мере их выявления. В частности, ремонтировать пришедшие в ненормативное состояние межпанельные швы. Их герметичность необходима для обеспечения прочности стен здания и воспрепятствования проникновению влаги в квартиры», — подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области