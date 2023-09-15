Число обращений по вопросам содержания дворов снизилось в Московской области
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Жители Подмосковья стали реже направлять обращения по тематике «Содержание дворовых территорий», сообщили в областном ГУСТ. На прошлой неделе поступило на 674 сообщения, что на 23% меньше, чем на предыдущей.
«Основное снижение видно по тематике «Мусор» — минус 330 сообщений, «Содержание элементов и объектов благоустройства» — минус 213 обращений, «Ремонт внутридворовых и внутриквартальных проездов» — минус 69 сообщений», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, за неделю также можно проследить динамику снижения по городским округам. Так, количество обращений снизилось в Химках, Королеве и Балашихе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».