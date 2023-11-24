Число обращений по вопросу содержания дворов снизилось в Московской области

В Московской области число обращений граждан по вопросу содержания дворов снизилось на 1,5 тысячи по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в областном ГУСТ.

В частности, снизилось число сигналов о наличии мусора, а также по вопросам состояния элементов благоустройства и освещения во дворах.

«Учитывая сезон, напомню, что работу фонарей держим на контроле: организовали масштабные инспекции на этой неделе для оперативного выявления и устранения нарушений, — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

Снижение числа обращений зафиксировали в Домодедово, Коломне, Раменском, Серпухове, Дубне. Улучшить работу в данном направлении предстоит Красногорску, Мытищам, Дзержинскому.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.