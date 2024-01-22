Число обращений жителей на региональный портал госуслуг выросло в Московской области

Число обращений граждан на региональный портал госуслуг в Подмосковье за неделю выросло на 65%. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе самых популярных онлайн-услуг в этот период оказались выписка из домовой книги (23,9 тысячи заявлений), подача заявлений на участие в ЕГЭ (16,9 тысячи), выдача и замена соцкарт жителя МО (11,5 тысячи), запись в кружки и секции (5,1 тысячи) и субсидия на оплату ЖКУ (5 тысячи). Отметим, что оформить онлайн-услуги можно с любого устройства. Для подачи заявлений нужно авторизоваться через ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации). Помимо этого, получить доступ к региональному и федеральному порталам можно в цифровых зонах МФЦ Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.