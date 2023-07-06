Число обращений жителей Подмосковья по вопросам содержания территорий на «Доброделе» снизилось на шесть тысяч за июнь
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Жители Подмосковья в прошлом месяце направили на шесть тысяч меньше обращений по вопросам содержания территорий через портал «Добродел», чем в предыдущем. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий региона.
«Сотрудниками отдела мониторинга и анализа рассмотрения обращений было сформировано более 43 тысяч ответов на портале «Добродел», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, большинство обращений поступило из Одинцово, Балашихи и Красногорска.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с общественниками из Можайска развитие муниципалитета.