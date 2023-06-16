Число обращений жителей Подмосковья в сфере содержания территорий снизилось на этой неделе

Жители Подмосковья стали реже направлять жалобы в части содержания территорий региона. На этой неделе их число сократилось на 418 обращений, рассказали в областном ГУСТ.

«Лучше всего с этой задачей справились: Орехово-Зуевский — минус 33 сообщения, в Люберцах и Луховицах их количество снизилось на 21 в каждом округе. Вижу, что муниципалитеты прислушались к нашим рекомендациям по улучшению качества отработки просьб жителей», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Однако, по ее словам, есть и те округа, в которых число обращений граждан немного возросло. Это Истра, Серпухов и Электросталь, перечислила министр. Чаще всего граждане указывали на несвоевременный покос травы и опиловку сухостойных деревьев.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко осмотрели стенд региона на ПМЭФ, где представлен ряд подмосковных проектов, в том числе сервис «Добродел» и Инвестпортал региона.