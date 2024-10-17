Число отправленных пассажиров с железнодорожных вокзалов Рязани увеличилось более чем на 15% с начала года

С января по сентябрь текущего года с железнодорожных вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 отправлено 1,4 млн пассажиров, что на свыше чем на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что из них в пригородном сообщении перевезено около 890 тыс. человек, что почти на 20% больше, чем в 2023 году, в дальнем следовании – примерно полмиллиона человек, что на 8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что оперативной помощью в оформлении проездных документов, в передвижении по территории вокзалов, а также при посадке и высадке из поездов воспользовались более 1,4 тыс. пассажиров с ОВЗ.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Крымом и историческими регионами вырос вдвое с 2022 года.