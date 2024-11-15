Число отравившихся детей в Чувашии превысило 160 человек

Массовое отравление произошло в одном из образовательных учреждений Новочебоксарска. По информации, предоставленной местным министерством здравоохранения, в службу скорой помощи обратились 34 человека, среди которых 33 ученика и один преподаватель. Кроме того, 129 человек самостоятельно посетили поликлинику, сообщил НТВ.

Пятеро школьников были госпитализированы, однако их жизни вне опасности. Возбуждено уголовное дело по статье, касающейся нарушения санитарно-эпидемиологических норм, что привело к массовому заболеванию.

По информации, причиной недомогания детей мог стать рыбный суп или плов.

Ранее сообщалось, что в Новочебоксарске школьники обратились к врачам после обеда в школьной столовой.