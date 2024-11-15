В Новочебоксарске 19 детей обратились к врачам после обеда в школьной столовой

В Новочебоксарске школьники обратились к врачам после обеда в школьной столовой. Об этом сообщила пресс-служба главы Чувашской Республики Ольга Николаева.

По информации ведомства, всего с плохим самочувствием к медикам обратились 20 человек, 19 из которых — школьники возрастом от 8 до 16 лет. Отмечается, что троих из обратившихся госпитализировали.

На данный момент состояние детей оценивается как стабильное, однако врачи продолжают наблюдение. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Местные власти занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Отмечается, что обучение в школе было переведено на дистанционный режим. Ситуацию под свой личный контроль взял глава региона.

Роспотребнадзор начал проводить санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого будут осуществлены все необходимые мероприятия, включая отбор проб продуктов и анализ дезинфицирующих средств.

В Министерстве образования Чувашии сообщили, что специалисты ведомства проводят служебную проверку для выяснения причин инцидента с выездом на место происшествия. В ведомстве отметили, что организатором питания в школе, в которой произошел инцидент, выступает АО «Чебоксарский хлебозавод №2». Результаты проверки будут представлены после получения заключения Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что жительницу Омской области, отравившую 22 несовершеннолетних, приговорили к полугоду тюрьмы.