Число отравившихся шавермой в карельском городе Сегежа выросло до 115 человек
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Количество человек, обратившихся за медпомощью в связи с отравлением шаурмой, возросло. Отмечается, что все они купили шаурму в одной из точек городского общепита. О новых случаях заболевания кишечной инфекцией сообщило региональное управление Роспотребнадзора во «ВКонтакте».
Известно, что среди заболевших сальмонеллезом есть 48 детей. Все зафиксированные случаи протекают в средне-тяжелой форме.
У заболевших подтвержден диагноз сальмонеллез. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Контактные лица из числа декретированного контингента были отстранены от работы и учебы. Кроме того, до 11 сентября приостановлен образовательный процесс в средних школах №5, 6 и 7 во избежание распространения инфекции.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после отравлений готовой едой на избирательных участках. На данный момент ведется расследование с целью установки причастных к совершению преступления лиц.