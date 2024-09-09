Число отравившихся шавермой в карельском городе Сегежа выросло до 115 человек

Количество человек, обратившихся за медпомощью в связи с отравлением шаурмой, возросло. Отмечается, что все они купили шаурму в одной из точек городского общепита. О новых случаях заболевания кишечной инфекцией сообщило региональное управление Роспотребнадзора во «ВКонтакте».

Известно, что среди заболевших сальмонеллезом есть 48 детей. Все зафиксированные случаи протекают в средне-тяжелой форме.