Число поддельных купюр сократилось в Московском регионе

За шесть месяцев 2024 года банковские специалисты выявили в Московском регионе почти 1,6 тысячи поддельных купюр, что на 36,5% меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В Подмосковье за данный период выявили 49 поддельных купюр номиналом пять тысяч рублей, одну двухтысячную купюру и две купюры номиналом одна тысяча рублей каждая. Помимо этого, в регионе обнаружили пять поддельных долларовых купюр. Напомним, что узнать подробнее о всех банкнотах Банка России, можно в специальном приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.