Число погибших от атак Израиля мирных жителей в секторе Газа превысило 8 тысяч человек

Минздрав палестинского анклава обновил данные по статистике пострадавших и убитых от ежедневных массированных атак израильской военщины на сектор Газа.

Как приводится в сообщении ведомства, большинство жертв составляют женщины, старики и дети.

«За сутки число жертв увеличилось более чем на 300 человек», – говорится в заявлении минздрава, которое привел телеканал Al Hadath.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».