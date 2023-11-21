Число погибших в Газе жителей из-за ударов Израиля достигло 14 тысяч

Уже 14 128 жителей сектора Газы погибли с начала ударов израильской армии ЦАХАЛ по региону. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на информационный центр палестинского анклава 21 ноября.

По данным издания, число погибших превысило 14 128 погибших, при этом почти треть из этого числа – 5 840 - несовершеннолетних. Ранены же оказались больше 33 тысяч граждан.

Напомним, что Израиль начал наносить жестокие и массированные удары по сектору Газа после беспрецедентной атаки ХАМАС на страну 7 октября. За это время с обеих сторон есть множество погибших мирных граждан.