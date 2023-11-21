Число погибших в Газе жителей из-за ударов Израиля достигло 14 тысяч
Фото: [©РИА Новости]
Уже 14 128 жителей сектора Газы погибли с начала ударов израильской армии ЦАХАЛ по региону. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информационный центр палестинского анклава 21 ноября.
По данным издания, число погибших превысило 14 128 погибших, при этом почти треть из этого числа – 5 840 - несовершеннолетних. Ранены же оказались больше 33 тысяч граждан.
Напомним, что Израиль начал наносить жестокие и массированные удары по сектору Газа после беспрецедентной атаки ХАМАС на страну 7 октября. За это время с обеих сторон есть множество погибших мирных граждан.