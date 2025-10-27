Общее число пользователей национального мессенджера MAX составило более 50 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу платформы.

Отмечается, что в текущем месяце средний охват за сутки составил свыше 19 млн пользователей. 22 октября стало рекордным днем, когда суточный охват превысил 22,5 млн.

С начала работы приложения пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, совершили 842 млн звонков, записали более 25 млн видеокружков, создали 7,6 млн групповых чатов. Общее число каналов в мессенджере составляет более 13 тыс.

Ранее сообщалось, что на указанной платформе был создан официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.