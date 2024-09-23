Число пострадавших при нападении школьника в Иркутской области выросло до 6 человек

Число пострадавших детей после нападения одноклассника в школе Иркутской области выросло до шести. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, инцидент произошел в школе №1 города Балаганска Иркутской области. Ученик восьмого класса напал на одноклассников с молотками и ножом, пока ребята готовились к уроку физкультуры в раздевалке.

На помощь к ним подоспел учитель. Он обезвредил школьника и вывел детей в безопасное место. Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате нападения. Однако, по последним данным, их число возросло до шести человек. Сейчас они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

Три ученика получили амбулаторное лечение, еще двое обратились в местную поликлинику. Сам нападавший, 13-летний Артем, попал в медицинское учреждение с легкими травмами. Родителей нападавшего вызвали на допрос. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Известно, что восьмиклассник задумывался о совершении суицида после убийства сверстников.