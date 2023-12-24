Число пострадавших при обрушении детской горки в Хакасии возросло до девяти

К настоящему времени известно о девяти детях и одной взрослой женщине, пострадавших из-за субботнего обрушения ледяной горки в Хакасии, проинформировали в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета РФ.

Напомним, в результате обрушения детской горки горки в хакасском поселке Усть-Абаканск , травмы получили восемь малышей. У одних множественные переломы, есть ребенок у которого диагностирован медиками декомпрессионный перелом позвоночника.

«По состоянию на утро 24 декабря 2023 года в медицинские учреждения обратилось девять детей, у них диагностированы травмы различной степени тяжести и одна взрослая женщина», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило уголовное дело по факту обрушения горки в Хакасии. Выяснилось, что она была установлена незаконно и с нарушениями.