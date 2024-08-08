Жителей Курской области предупредили о новых украинских фейках

В сообщении регионального правительства отмечается, что жителям начали поступать звонки якобы от российских военнослужащих, которые призывают их эвакуироваться. Отмечается, что никаких звонков от бойцов ВС РФ никому не поступает, информация об этом является ложной.

«Украинские спецслужбы продолжают попытки посеять панику среди жителей Курской области», — говорится в сообщении областной администрации.

Жителей Курской области призвали доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что на интернет-сервисы Курской области была совершена массированная DDoS-атака.

Российские военные продолжают вытеснять украинских боевиков, которые 6 августа незаконно вторглись на территорию Курской области. Как ранее сообщил военкор Александр Коц, бойцы ВС РФ продолжают наносить удары по украинским военным, тем самым отодвигая их к границе Украины.