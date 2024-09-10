Число пострадавших в ДТП с автобусом в Якутии возросло до 34, четыре человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, авария произошла в Алданском районе Якутии. На трассе «Лена» автобус автобус Higer съехал с дороги и опрокинулся из-за наезда на обочину. Известно, что транспорт с 35 пассажирами направлялся из г. Нерюнгри в г. Алдан.

Позже появилась точная информация о количестве жертв и пострадавших в ДТП. Так, 34 человека получили различные травмы, 4 из них погибли. Прямо сейчас следственно-оперативной группой выясняются другие обстоятельства происшествия.

Данный инцидент привел к временной блокировке движения на трассе. Ведутся работы по его восстановлению на участке, где произошла авария.

Ранее сообщалось об 11 пострадавших при ДТП в Якутии.