Число рабочих, возводящих ЖК «Белый город» в Химках, увеличили до четырехсот

Отмечается, что увеличение количества строителей поспособствовало ускорению темпов работ на объекте и увеличению общей строительной готовности комплекса на 10%.

Напоминаем, что возводить малоэтажный ЖК компания «Сабидом-инвест» начала в 2013 году, но уже через два года по причине банкротства застройщика работы были остановлены. В последующем ситуация повторялась с другими инвесторами и 2018 году работы были полностью остановлены.

Так, летом два года назад Группа компаний «Инград» возобновила строительство первой очереди из 24 домов, где в настоящий момент монтируют фасады зданий и внутренние системы. А на второй очереди строительства из почти пятидесяти домов, ведется монтаж кровли и наружных сетей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в течение этого года последние 12 тысяч дольщиков в Подмосковье получат ключи от своих квартир.