Число технологических нарушений на объектах холодного водоснабжения снизилось в Подмосковье

За неделю на контроль аварийно-восстановительной службы Подмосковья поставили 276 технологических сбоев, сообщили в областном Министерстве ЖКХ. 20 из них касались обеспечения потребителей холодной водой, что на 23% меньше, чем на предыдущей неделе.

В общей сложности оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 59 выездов в населенные пункты региона. Остальные нарушения были связаны с обеспечением горячей водой, тепло и электричество. 274 из них удалось устранить, еще два — остаются на контроле. Помимо этого, за неделю специалисты провели 36 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.