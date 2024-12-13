Число туристов в Крыму в 2024 году может превысить шесть миллионов человек

По словам министра туризма и курортов Республики Крым Сергея Ганзий, с января по ноябрь включительно Крымский полуостров посетило 5,8 млн туристов, однако к концу года данная цифра может превысить шесть миллионов. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что показатели за 11 месяцев этого года превышают показатели аналогичного периода почти на 20%.

По мнению крымского чиновника, в декабре и на новогодние праздники на полуостров приезжают примерно 200 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму отмечен рост спроса на отели и санатории в новогодние каникулы.