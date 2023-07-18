Число жалоб в адрес Мострансавто снизилось в Подмосковье

В этом году в Подмосковье на 20% снизилось число жалоб на нарушение графика движения, а также на изменение класса и количества автобусов на маршруте в адрес Мострансавто, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что пассажиры в целом стали на 12% реже обращаться через портал «Добродел» и соцсети в адрес компании.

«Это хорошая динамика, но за такими цифрами стоит большая работа: обновление автобусов, комплектация водительского состава, своевременное техобслуживание автопарка, корректировка расписания и т. д. Кроме того, это свидетельствует о налаженном взаимодействии между Мострансавто и администрациями городских округов», — прокомментировали в Мострансавто.

В компании добавили, что стараются налаживать коммуникацию с пассажирами. Жители обращаются в Мострансавто по вопросам оплаты проезда, графика движения транспорта и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.