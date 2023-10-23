Число жертв ночного авиаудара Израиля по жилым домам и мечети в Газе достигло 32 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших в Газе в ходе удара израильских ВВС по палестинскому анклаву, счет пострадавших идет на сотни человек.

Спустя несколько часов, количество погибших от бомбардировки увеличилось вдвое и составляет уже 32 человека, сообщает палестинское новостное издание WAFA.

«32 палестинца погибло в результате бомбардировки, осуществленной израильской оккупационной авиацией. 16 палестинцев были убиты в результате ударов по северной части сектора Газа, другие были убиты в городе Рафах», — сообщается в материале издания.

Напомним, ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».