Число жертв расстрела в Черногории выросло до десяти

Количество погибших при стрельбе в Цетине выросло до десяти человек, среди них – двое детей. Об этом в ходе выступления на пресс-конференции сообщил глава МВД Черногории Данило Саранович.

Жертвами расстрела также стали члены семьи подозреваемого, Ацо Мартиновича, отметил он.

Жителей Цетина призвали оставаться дома, пока злоумышленник не будет задержан, так как он вооружен и передвигается на автомобиле.

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что после случившегося власти страны намерены рассмотреть вопрос введения в стране полного запрета на владение оружием.

2, 3 и 4 января в Черногории объявлены днями траура. Правительство страны призвало муниципалитеты отменить выступления и концерты, которые должны были состояться вечером 1 января.

Ранее сообщалось о том, что стрельба произошла в районе Байице во второй половине 1 января.