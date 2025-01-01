Теракт в Черногории: мужчина устроил массовую расправу в кафе

В Цетине мужчина открыл стрельбу по посетителям одного из кафе. После содеянного он успешно скрылся, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сообщение МВД Черногории.

Стрельба произошла в районе Байице во второй половине 1 января. По данным полиции, погибли несколько человек. По данным местных СМИ, погибли семеро, включая двух детей. Некоторые люди получили ранения и были госпитализированы с места происшествия.

В ведомстве пока не торопятся строить теорий о произошедшем. Рассматривают версию о теракте. При этом «разборки организованной преступности» исключили.

Жителям черногорского города рекомендовали пока оставаться дома.

Напомним, что 1 января в Новом Орлеане (США) произошел теракт: мужчина на внедорожнике на скорости протаранил толпу. Погибли не меньше десяти человек, более 30 получили травмы и ранения разной степени тяжести. Также преступник открыл стрельбу, ранив двух сотрудников полиции. Агрессора застрелили ответным огнем. После обследования места ЧП обнаружили взрывчатку.

Ранее сообщалось, что Трамп связал теракт в Новом Орлеане с обилием незаконных мигрантов.