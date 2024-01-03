Число жертв теракта у кладбища в Иране, где похоронен Сулеймани, увеличилось до 103 человек
Фото: [© РИА Новости]
Число погибших из-за взрыва нескольких самодельных взрывных устройств в Иране возросло до 103 человек, сообщило агентство IRNA со ссылкой на иранские экстренные службы.
Согласно полученной информации, количество пострадавших также продолжает увеличиваться и уже составляет 141 раненных.
Напомним, трагедия произошла в иранском Кермане на ведущей к кладбищу, где похоронен убитый несколько лет назад генерал Касем Сулеймани, дороге.
К настоящему времени известно, в оставленных сумках у кладбища находились два взрывных устройства. Все они сдетонировали в момент траурного мероприятия в память о погибшем Сулеймани.Иранские власти уже назвали все произошедшее хорошо спланированной террористической атакой.