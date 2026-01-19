Число жертв железнодорожной аварии в Испании выросло до пяти

Количество погибших в результате схода с рельсов двух поездов в муниципалитете Адамуз, расположенном в испанской провинции Кордова, увеличилось как минимум до пяти человек. Об этом сообщило интернет-издание LibertadDigital со ссылкой на обновленные данные экстренных служб.

По информации издания, после аварии в районе происшествия были оперативно развернуты пять мобильных медицинских пунктов, оснащенных для оказания интенсивной терапии пострадавшим непосредственно на месте. Медицинская помощь оказывалась в условиях повышенной готовности из-за тяжести последствий инцидента.

Согласно данным правоохранительных органов, к месту аварии также был направлен специальный логистический транспорт для обеспечения работы спасательных и медицинских подразделений. Доступ к поврежденным поездам организовывался с учетом сложных условий на участке железной дороги.

Медицинские учреждения региона были заранее уведомлены о произошедшем и приведены в состояние повышенной готовности для возможного приема пострадавших. Дополнительно к месту трагедии направили группы психологической поддержки, задачей которых стала помощь родственникам погибших и пострадавших.

Обстоятельства аварии и причины схода поездов с рельсов в настоящее время уточняются, расследование продолжается.

