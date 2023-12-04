«Чистое дитя привело всех нас к Богу»: священник раскрыл тайный смысл Введения во храм Пресвятой Богородицы

Сегодня православная церковь отмечает один из самых главных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Всего настолько важных дат у верующих 12 — эти праздники называются двунадесятыми, потому что по церковной традиции они связаны с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы.

Клирик Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе иерей Филипп Ильяшенко рассказал, к чему призывает праздник, а также что должны сделать верующие в этот святой день.

Чистое дитя

По его словам, этот праздник отмечается в честь вхождения маленькой девочки — будущей Богородицы — в храм господний.

«Мы помним, что святая дева Мария родилась у престарелой пары тогда, когда они уже и не надеялись, что Господь пошлет им такое чудо— ребенка. Она стала вымоленным, долгожданным ребенком и, конечно, девочка должна была посвятить свою жизнь Богу», — рассказал Ильяшенко корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Девочку, продолжил священник, привели на воспитание в храм ее родители, которые были уже преклонного возраста.

«Юная Мария зашла в храм, в то место, куда могло заходить только верховное духовенство, но уж точно не маленькие дети, особенно девочки. Это и стало для верующих символом приведения к Богу. Чистое дитя привело всех нас к Богу для личного общения с ним», — добавил отец Филипп.

Рождение Спасителя

Богородица, пояснил священник, является самым чистым и лучшим человеком на земле, поэтому именно она явила миру Бога.

«Она сама была храмом. Она вынашивала сына Божьего девять месяцев, и через нее он пришел в наш мир. Этот праздник призывает верующих приходить в храм. Не к священникам, не к бабушкам, а к именно к Богу. Поэтому сегодня православные люди обязательно посещают церковь. Главный смысл праздника — приведение человека к Богу», — заключил Ильяшенко.

Ранее священник рассказал, как правильно держать Рождественский пост.