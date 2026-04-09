Православные верующие 9 апреля 2026 года встречают Чистый четверг — один из самых значимых дней Страстной седмицы, который в народе прочно ассоциируется с генеральной уборкой и наведением внешнего лоска. Однако священнослужители в один голос предостерегают: подменять глубинный духовный смысл бытовой суетой в этот день — большая ошибка. О том, какие семь запретов действительно важно соблюдать и в чем заключается истинная «чистота», рассказали эксперты.

Священники объяснили истинный смысл: не про швабру, а про душу

В церковной традиции этот день именуется Великим четвергом и посвящен воспоминанию Тайной вечери — последней трапезы Иисуса Христа с учениками. Именно тогда было установлено главное христианское таинство — Евхаристия (Причастие), а Спаситель, омыв ноги апостолам, показал пример невероятного смирения и любви к ближним.

Настоятель Свято-Троицкого храма в Гусь-Хрустальном Всеволод Перепелкин напоминает, что в церковном смысле Чистый четверг — это вовсе не про окна и мытье полов, а про внутреннее очищение. Священнослужитель подчеркивает: мыть стекла к Пасхе — не грех и не обязанность, а обычная бытовая гигиена. Гораздо важнее, чтобы к празднику стало чище в сердце и мыслях.

Иерей Павел Зуев, настоятель Троицкого храма на Сходне, также пояснил: убираться, мыться и красить яйца в Чистый четверг можно, но это не является религиозной обязанностью. Гораздо важнее то, что происходит в храме, а не в кладовке. А проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета иерей Филипп Ильяшенко добавил: главное для верующего — участие в богослужении и причастие, ведь смысл дня именно в искреннем покаянии и очищении души от греха.

Семь главных запретов на Чистый четверг 9 апреля

Несмотря на важность духовного очищения, народная традиция и церковный устав устанавливают ряд ограничений, которые не стоит игнорировать.

Оставлять дом грязным. Чистый четверг — последний день, когда можно полноценно заниматься уборкой. В пятницу (день распятия) и субботу (день тишины) делать это уже не принято — наступает время скорби и молитвы. Если не навести порядок сейчас, считалось, что весь год можно прожить в грязи и ссорах.

Давать в долг деньги, соль и продукты. По народным поверьям, вместе с отданными вещами из дома уходят удача, здоровье и благополучие. Особенно это касалось «четверговой соли», которую заготавливали в этот день как оберег на весь год.

Ссориться, ругаться матом и сквернословить. Это, пожалуй, самый серьезный запрет. Священнослужители единодушны: любой негатив и злословие в Чистый четверг считаются тяжким грехом. Верили, что поссорившиеся в этот день не смогут помириться до самой осени.

Устраивать шумные гулянья, петь и танцевать. Страстная седмица — время глубокой скорби и духовного сосредоточения, поэтому пышные застолья и посещение увеселительных заведений категорически воспрещаются.

Венчаться и играть свадьбы. Таинство брака не совершается в дни Великого поста, и Чистый четверг не исключение.

Есть скоромную пищу. Продолжается Великий пост. В Чистый четверг разрешено сухоядение: хлеб, сырые овощи, фрукты, орехи, мед, а также немного вина в память о Тайной вечере. Мясные и молочные продукты под строжайшим запретом.

Оставлять грязную посуду и не мыться самому. Телесная нечистота в этот день в народной традиции приравнивалась к духовной. Считалось, что вода приобретает особую целительную силу, поэтому умыться до рассвета было доброй приметой.

Священнослужители призывают не превращать Чистый четверг в бесконечный марафон домашних дел. Иерей Павел Зуев резюмировал: «Делайте домашние дела так, чтобы они не мешали участию в богослужениях. В Страстные дни важно быть духовно рядом со Христом, а не только наводить внешний лоск». Ведь именно это и есть настоящая подготовка к Пасхе.

