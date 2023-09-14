«Читать, пока не сгорят свечи»: ясновидящая рассказала, как забеременеть с помощью Бога

Сначала институт, потом карьера, а дети подождут — так думают многие женщины. А когда чувствуют, что время пришло, забеременеть не получается. Конечно, успешно решить эту проблему помогают врачи, но не стоит сбрасывать со счетов и опыт, накопленный человечеством веками.

Ясновидящая Инна Мишина отметила, что иногда забеременеть помогает магия. По ее словам, существуют ритуалы, которые могут помочь женщине наконец-то взять на руки долгожданного малыша.

«Есть ритуал на луну для беременности. Необходимо зажечь три свечи в храме, потушить и взять их с собой. После чего в вечернее время, в новую луну, нужно читать заговор ровно до того момента, пока не сгорят свечи, — рассказала Инна Мишина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она поделилась словами заговора, который нужно читать в новолуние.

«Господь, отец наш всевышний, как солнышко красное нас одарил, белоликой луною одарил, нежными облаками, яркими звездами, могучими деревьями, ласковым светом. Так сделай, чтобы я, раба божия (свое имя), дитя себе зачала, как зачиналась нынче молодая луна, так пусть и зачнется дитя во чреве моем, аминь», — поделилась заговором Мишина.

Ясновидящая отметила, что после наступления беременности женщина должна съездить к мощам великих святых и поблагодарить их.

«Поезжайте к мощам своего ангела-хранителя, к мощам Николая Чудотворца, Матронушке или Сергия Радонежского — к кому душа просится. Поблагодарите за беременность. Беременность обязательно наступит. Но женщина должна быть обязательно крещеной», — добавила экстрасенс.

Ранее экстрасенс Мишина предсказала череду землетрясений.