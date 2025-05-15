Один из представителей украинской делегации, участвующей в переговорах, Александр Поклад, подозревается в причастности к гибели Дениса Киреева, который также входил в состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщают украинские журналисты и блогеры.

Сообщается, что Александр Поклад якобы связан с окружением главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В 1996 году он был арестован за участие в организованной преступной группировке, занимавшейся рэкетом и вымогательством.

Был ассистентом народного депутата от Партии регионов Ивана Мирного, а также отвечал за безопасность олигарха Дмитрия Фирташа.

В Службе безопасности Украины Поклад получил прозвище «палач». Он был известен тем, что добивался нужных показаний от своих жертв, используя жестокие методы, такие как удушение и применение раскаленных предметов, например, утюгов и паяльников.

Также Покладу вменяют в вину ликвидацию таких личностей, как Павел Шеремет — журналист, Киреев — переговорщик, Захарченко — глава ДНР, Грабовский — адвокат из Киева, который защищал российских военных Александрова и Ерофеева, а также многих других политических противников режима.

Ранее сообщалось, что Зеленский попытался унизить уровень делегации РФ в Стамбуле, а в ответ его назвали «клоуном».