Член Общественного совета при ГУФСИН РФ по Подмосковью принял участие в конференции на тему пробации
Развитие системы пробации обсудили в России
Фото: [ГУФСИН России по МО]
Член Общественного совета при ГУФСИН России по Московской области Петр Попов принял участие в Всероссийской конференции на тему «Развитие системы пробации в России. НКО и центры ресоциализации осужденных».
Организатором мероприятия выступил Фонд помощи заключенным. В нем приняли участие представители государственных структур и НКО, а также эксперты.
Участники конференции обсудили критерии оценки эффективности пробации, общественный контроль за ее развитием, финансирование НКО, а также вопросы предоставления помещений для создания центров пробации.
Ранее сообщалось, что ГУФСИН РФ по Подмосковью будет сотрудничать с фондом «Русская Береза».