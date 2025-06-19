ГУФСИН России по Подмосковью подписало соглашение о сотрудничестве с фондом «Русская Береза»

ГУФСИН России по Московской области и Благотворительный фонд «Русская Береза» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации положений ФЗ «О пробации в Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие замначальника ГУФСИН Лидия Скворцова и руководитель фонда Оксана Гарнаева. Новые договоренности позволили открыть Центр постпенитенциарной пробации на базе «Русской Березы». Там смогут оказывать помощь женщинам, освободившимся из мест лишения свободы с детьми. В ходе встречи стороны также наметили планы о дальнейшей деятельности центра.

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