Член Общественной палаты Подмосковья рассказал о преимуществах дистанционного голосования на выборах президента

«Чтобы проголосовать, нужно лишь зайти на портал Госуслуги, как и всем жителям Московской области, перейти в специальный раздел и сделать выбор. Это очень удобная система, особенно для удаленных территорий, сельских поселений, для пожилых жителей Московской области и других регионов нашей страны, — отметил Ермаков.

По его словам, в регионе дистанционному формату голосования отдали предпочтение более 800 тысяч избирателей. Он добавил, что сам он проголосовал в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.