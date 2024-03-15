Член Общественной палаты Подмосковья рассказал о преимуществах дистанционного голосования на выборах президента
Фото: [Соцсети Мособлизбиркома]
Наблюдатель, член Общественной палаты Московской области из Мытищ Илья Ермаков отметил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России имеет ряд преимуществ.
«Чтобы проголосовать, нужно лишь зайти на портал Госуслуги, как и всем жителям Московской области, перейти в специальный раздел и сделать выбор. Это очень удобная система, особенно для удаленных территорий, сельских поселений, для пожилых жителей Московской области и других регионов нашей страны, — отметил Ермаков.
По его словам, в регионе дистанционному формату голосования отдали предпочтение более 800 тысяч избирателей. Он добавил, что сам он проголосовал в Центре мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.