Член ОП Данюк назвал хорошей стратегией назначение Белоусова на пост главы МО РФ

Владимир Путин поступил хитро со стратегической точки зрения, когда решил назначить на должность министра обороны Андрея Белоусова. Об этом RT заявил член Общественной палаты России Никита Данюк.

Белоусов занимал пост первого вице-премьера, имеет экономическое образование и многолетний опыт работы при президенте. Свои знания он теперь будет применять, главенствуя Минобороны России. По словам Данюка, президент смотрит в направлении инноваций и технологий, в связи с этим и были сделаны перестановки. В приоритет ставят удачное финансирование военных проектов и программ, снижение расходов, развитие технологий и многое другое. Именно министр-экономист теперь поможет усилить эту часть работы.

«Тот карт-бланш, который дан Белоусову, трудно переоценить просто потому, что представьте, какое доверие есть у Белоусова, если президент назначает его на, наверное, не просто один из самых ответственных, самый ответственный министерский пост, учитывая то, что мы ведем специальную военную операцию, учитывая ту напряженность, которая существует с нашими западными соперниками», — подчеркнул собеседник RT.

По словам члена ОП, для Андрея Белоусова важнее не прибыль частных капиталистов, а национальные интересы страны, в том числе и в сфере безопасности. У него идеальная репутация, которая была отмечена президентом.

Напомним, что Андрея Белоусова выдвинули на пост главы МО России. Бывший руководитель Сергей Шойгу займет место секретаря Совбеза. Он сместит Николая Патрушева, но его новая должность пока неизвестна.

Ранее сообщалось о реакции Киева на назначение Белоусова главой оборонного ведомства.